Lauras Liebes-Botschaft an Wendlers Tochter (18)

Die 19-jährige Freundin des Schlagerstars sorgt immer wieder für Aufregung. Diesmal mit einer eigentlich netten Nachricht.

Ärger bei den Fans

Der Wendler und seine Laura scheinen unzertrennlich. Immer wieder sind die beiden gemeinsam auf den sozialen Kanälen zu sehen. Zuletzt sorgte das für Diskussionen. So soll der Schlagerstar der 19-Jährigen davon abgeraten haben beim "Dschungelcamp" mitzumachen. Kurze Zeit später gab sie ihre Absage bekannt.Nun gibt es wieder Aufregung und zwar um eine wohl eigentlich gut gemeinte Nachricht auf Instagram. In einem Posting richtet sich die Liebste vom Wendler an seine Tochter Adeline (18). Unter ein gemeinsames Foto schreibt sie: "Süße, dein Vater liebt dich über alles und ich liebe dich auch. Wir werden immer für dich da sein und gemeinsam eine Familie sein".Für ihre Fans wirkt diese Liebes-Botschaft ein wenig übertrieben. Schließlich ist Laura gerade einmal ein Jahr älter als Adeline. Ein User schreibt: "Sie hat schon ihre Familie. Bitte bleibt am Boden." Ein weiterer scherzt: "Schön, dass Laura in ihrer Mutterrolle so aufgeht. Schade nur, dass ihre Stieftochter fast gleich alt ist."