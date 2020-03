5 Wanderer nach Lawinen-Abgang am Dachstein tot

Bei einem Lawinenabgang am Dachstein kamen am Sonntag fünf Personen ums Leben.

Am Dachstein ist am Sonntagvormittag eine gewaltige Lawine abgegangen. Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, sind dabei fünf Personen ums Leben gekommen.

Bei einem Lawinenabgang auf der Nordseite des Dachsteins sind am Sonntagvormittag fünf Personen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. Bei den Getöteten handelt es sich um fünf Schneeschuhwander aus Tschechien.Das Unglück ereignete sich am Vormittag, etwa um 9.30 Uhr. Obwohl die Rettungskräfte bereits nach kurzer Zeit eintrafen, kam für alle fünf Beteiligten jede Hilfe zu spät. Die fünf Mitglieder der Gruppe konnten nur noch tot geborgen werden.Über die Identität der Opfer, sie sollen aus Tschechien sein, ist noch nichts bekannt. Augenzeugen berichten davon, dass ein ganzer Schneehang abgerutscht sei. Aktuell sind Einsatzkräfte mit sechs Hubschraubern aus Oberösterreich und der Steiermark im Einsatz.Die Lawine löste sich in etwa 2.800 Seehöhe im Bereich der sogenannten Randkluft auf der Nordseite des Dachsteins.