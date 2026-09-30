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Jennifer Lawrence wird in "The Flood" wohl ins Weltall reisen.
IMAGO/Image Press Agency
Neuer Hollywood-Blockbuster

Jennifer Lawrence ergattert Horror-Rolle

Die 36-jährige Oscar-Preisträgerin übernimmt die Hauptrolle in Zach Creggers neuem Sci-Fi-Thriller "The Flood" mit Kinostart 2028.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
30.09.2026, 11:35
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Horror-Regisseur Zach Cregger ("Resident Evil") hat sich für sein nächstes Projekt eine echte Ausnahmebesetzung gesichert: Jennifer Lawrence wird die Hauptrolle in seinem Sci-Fi-Thriller "The Flood" übernehmen.

Spielberg-Tochter heiratet im 9.000-Euro-Kleid

Cregger schrieb nicht nur das Drehbuch nach einer eigenen Idee, sondern führt auch Regie und produziert den Film, wie "Variety" meldet. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Europa beginnen, der Film soll dann am 11. August 2028 in den US-Kinos starten.

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Spielberg-Firma als Produzent an Bord

"Jennifer ist einzigartig und ich freue mich riesig, sie in dieser Rolle zu sehen", so der Filmemacher. Als Co-Produzent ist Steven Spielbergs Firma Amblin Entertainment beteiligt. Ursprünglich war das Projekt bei Netflix angesiedelt, doch New Line übernahm den Film Anfang des Jahres vom Streamingdienst.

Die Warner-Bros.-Tochter hatte bereits Creggers Horrorfilm "Weapons" aus dem Jahr 2025 produziert, der bei einem Budget von unter 40 Millionen Dollar weltweit rund 270 Millionen einspielte.

Worum es in "The Flood" genau geht, ist offiziell noch ein Geheimnis. Cregger hatte in Interviews jedoch angedeutet, dass der Film im Weltall spielen wird.

red,30.09.2026, 11:35
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