Le Burger unterstützt Obdachlose mit Essen

Menschen ohne Zuhause sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Um zu helfen, spendet die Burgermanufaktur "Le Burger" nun Lebensmittel an "Obdach Wien".

Obdachlose gelten in Zeiten von Corona als besonders gefährdet. Um diese zu unterstützen, spendet die Burgermanufaktur Le Burger nun nicht mehr benötigtes Gemüse an die Wohnungslosen-Hilfsorganisation "Obdach Wien".60 Kilogramm Gemüse in zehn Kisten wurden bereits an den Teamleiter von "Obdach Wien Wurlitzergasse" Markus Bousska übergeben. "Soziale Verantwortung ist bei Le Burger kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Firmenkultur", erklärt Le Burger-Geschäftsführer Lukas Tauber.Aber auch für alle anderen bietet der Burgenladen frisches Essen. Nachdem der Corona-Virus zur Schließung aller Standorte führte, intensiviert Le Burger nun seinen Lieferservice. Im Radius von fünf Kilometer vom Lokal ist die Zustellung - klimaneutral per Fahrrad - ab einem Mindestbestellwert von fünf Euro gratis . Die Bestellungen erfolgen über den Lieferservice Mjam "Online bieten wir fast alles an, was man bei uns in den Restaurants auf der Karte findet. Darunter auch unsere Klassiker, wie z.B. den Classic Bacon, den Hot & Spicy-Burger oder den Farmhouse Burger. Die Patties sind immer frisch faschiert, die Buns von Hand gebacken und sie können als 'Make Your Own Burger' nach Belieben und mit unterschiedlichen Zutaten ohne Extrakosten gefüllt und mit hausgemachten Saucen serviert werden", so Tauber.