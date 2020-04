"Glee"-Star Lea Michele wird zum ersten Mal Mama

Die ehemalige "Glee"-Darstellerin Lea Michele ist schwanger! Vater des Kindes ist der 37-jährige Unternehmer Zandy Reich.

Sie ist die Ex von "Glee"-Kollege Cory Monteith

Für Lea Michele, die in "Glee" sechs Jahre lang die Rolle der Rachel verkörperte, geht ein großer Traum in Erfüllung: Sie erwartet ihr erstes Kind. Ein Insider bestätigte die Baby-News im Interview mit dem US-Magazin "People": "Sie haben sich schon lange gewünscht, Eltern zu werden."Vater des Kindes ist der 37-jährige Unternehmer Zandy Reich. Lea und er sind seit drei Jahren zusammen und seit einem Jahr verheiratet. An ihrem ersten Hochzeitstag teilte sie zahlreiche Bilder von der Trauung auf Instagram.Vor ihrer Beziehung mit Zandy war die Mimin mit ihrem "Glee"-Kollegen Cory Monteith zusammen. Der Schauspieler starb im Juli 2013 mit nur 31 Jahren an einer Überdosis Heroin.