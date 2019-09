Leben mit Demenz: Beratung im MQ

Am Weltalzheimertag bietet die Caritas einen Beratungstag zu diesem Thema im Museumsquartier von 12 bis 18 Uhr an.

Am Samstag, den 21. September ist Weltalzheimertag. In den Barocken Suiten im Museumsquartier (7., Museumsplatz 1) findet aus diesem Anlass ein Beratungstag statt. Die Caritas-Pflege bietet Informationen über die Themen Demenz und Pflege für Angehörige und Betroffene. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr finden zusätzlich Kurzvorträge statt. Die Themen Patientenverfügung, Depression im Alter oder Kommunikation mit Menschen mit Demenz werden von Experten erläutert.Hier das detaillierte Programm und Anmeldung : 878 12 360.