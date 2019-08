Vor 47 ' Lebensmittelvergiftung: Gabalier im Krankenhaus

Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier liegt nach einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus.

Via Facebook meldete sich der Steirer aus dem LKH Graz und sendete eine Nachricht an seine Fans. "Ein garstiges Kryptonit hat den Mountain-Man zu Fall gebracht", so der 34-Jährige. Es gehe ihm gar nicht gut, seit drei Tagen befindet er sich schon im Spital.



Für Mittwoch und Samstag sind zwei Konzerte in der Schweiz und in Kitzbühel geplant. Bis dahin möchte Gabalier wieder fit sein: "Es ist nicht lustig, hier zu liegen. Ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, dass den Mountain-Man wieder fliegen lassen kann." (red)