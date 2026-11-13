i Die SS United States - der einst schnellste Ozeandampfer wird nun ein künstliches Riff. Reuters SS United States Legendäres Schiff vor Florida versenkt Das schnellste Passagierschiff der Welt liegt nun am Meeresgrund. Der legendäre Luxusliner wird zum größten künstlichen Riff der Welt. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die SS United States hat ihre letzte Reise angetreten. Am Montag wurde das legendäre Passagierschiff kontrolliert vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko versenkt. Die 13,5 Millionen Dollar teure Operation macht das Schiff zum größten künstlichen Riff der Welt.

Das Schiff hält bis heute den Geschwindigkeitsrekord für die schnellste Atlantiküberquerung eines Passagierschiffs. Bei ihrer Jungfernfahrt schaffte sie die Strecke von New York nach England in nur drei Tagen und weniger als elf Stunden.

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Laut NZZ war die 301 Meter lange und über 53.000 Tonnen schwere SS United States einst ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Coleen OMalley, deren Unternehmen die Versenkung durchführte, sagte: "Sie ist eine beeindruckende Dame, die sich nicht kampflos geschlagen gibt."

Hollywood-Stars an Bord

In ihren Glanzzeiten galt eine Überfahrt auf dem schnellen Luxusliner als gesellschaftliches Ereignis der High Society. Zu den berühmten Gästen zählten neben vier amerikanischen Präsidenten auch Hollywood-Stars wie Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Marilyn Monroe und Grace Kelly.

1969 endete die Ära der SS United States, als sie stillgelegt wurde. Jahrzehntelang kämpften Menschen um die Erhaltung des legendären Schiffs, doch am Ende fand man in der Versenkung eine würdige Lösung.

Das größte künstliche Riff der Welt

Auf dem meist sandigen Meeresboden vor der Küste bieten gigantische Schiffsrümpfe Halt für Korallen, Schwämme und Muscheln. So entsteht neuer Lebensraum für unzählige Meeresbewohner.

Die Bilder des Tages i ?

Warren Jones war 1961 als Achtjähriger selbst Passagier auf der SS United States. Er sagte: "Ich fühlte mich getröstet, als ich sah, wie es sich auf dem Grund des Golfs niederließ und vom Meer umarmt wurde."