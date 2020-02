Lehrerin schlägt Schülerin (15) brutal zusammen

In den USA wurde eine stellvertretende Lehrerin verhaftet, nachdem sie ihre Schülerin verprügelt hatte. Bei dem brutalen Angriff soll die 15-Jährige schwer verletzt worden sein.

Die brutale Prügel-Attacke an der Lehman High School in der texanischen Stadt Kylea sorgt derzeit international für Schlagzeilen.Wie wild schlägt eine stellvertretende Lehrerin auf eine ihrer Schülerinnen ein. Die 15-Jährige wird dabei von mehreren Faustschlägen ins Gesicht getroffen.Schließlich packt die Frau die Schülerin, reißt sie zu Boden und tritt ihr gegen den Kopf. Laut dem Anwalt der Jugendliche wurde sie bei dem Angriff schwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.Die Mitschüler der 15-Jährigen hielten die schlimmen Szenen mit ihrem Smartphone fest, die Aufnahmen landeten wenig später im Netz. Das Video schockiert die amerikanische Bevölkerung.Medienberichten zufolge wurde die 32-Jährige nach dem Angriff von der Polizei festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.Gegen eine Kaution von umgerechnet knapp 9.000 Euro kam sie wieder frei. Der Vorfall hat für die Lehrerin aber nun berufliche Konsequenzen. Wie die Lehman High School auf Facebook bekannt gab, hat man die Frau mittlerweile gefeuert.Die Lehrerin erhielt allerdings auch ein wenig Rückendeckung, denn auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie die Schülerin zuvor die Frau attackiert hatte.Dazu schreibt ein Nutzer auf Twitter: "Regeln missachten und die Lehrerin schlagen? Ich habe kein Mitleid mit der Schülerin!"