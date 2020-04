Leiche von Kennedy-Enkelin gefunden

Die tagelange Suche nach Maeve Kennedy ist seit Montagabend beendet. Ihr Körper wurde vor der Küste aufgefunden.

Gideon (8) weiter verschwunden

Nur "kurz in ein Kanu gehüpft"

Vier Tage blieb Maeve Kennedy Townsend McKean, die Enkeltochter von Robert F. Kennedy, nach ihrem Kanu-Unfall vermisst. Am Montagnachmittag, kurz nach halb sechs, stießen die Suchkräfte auf den Körper der 40-Jährigen. Sie wurde rund vier Kilometer vom Anwsen ihrer Mutter in Shady Side, Maryland aufgefunden, wie " People " laut der Maryland Natural Resources Polizei berichtet.Die Leiche der Kennedy-Enkelin wurde in rund 7,5-Meter-Wassertiefe aufgefunden.Die Suche nach ihrem achtjährigen Sohn Gideon McKean wird am Dienstag fortgesetzt.Mutter und Sohn waren seit Donnerstag, 2.4., abgängig. David McKean, Ehemann und Vater der beiden, gab damals zu Protokoll, die beiden seien nur "kurz in ein Kanu gehüpft", um einen Ball aus dem Wasser zu fischen. Maeve und ihr Sohn paddelten weiter hinaus als sonst und schafften es nicht mehr zurück. Noch am Donnerstag wurde das Boot gefunden, von Mutter und Sohn gab es anfangs keine Spur.Maeve war die Enkelin von Robert Francis "Bobby" Kennedy, dem jüngeren Bruder des legendären US-Präsidenten John F. Kennedy. Er wurde während seines Wahlkampfes Opfer eines Attentats.