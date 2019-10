Leichen in Todes-Lkw sind offenbar Chinesen

Britischen Medienberichten zufolge soll es sich bei den 39 Toten in dem Lastwagen-Anhänger um Chinesen handeln. Eine Bestätigung der Polizei gibt es allerdings noch nicht.

Das Rätsel um die Identität der in einem Lastwagen-Anhänger gefundenen 39 Toten in Großbritannien scheint offenbar gelöst zu sein.Wie britische Medien übereinstimmend berichten, soll es sich bei den Leichen um Chinesen handeln. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gibt es dafür aber noch nicht.Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um 38 Erwachsene und einen Teenager, die ins Land geschleust werden sollten. Sie dürften in dem Laderaum erfroren sein.Die 39 Leichen waren in der Nacht auf Mittwoch in dem Lkw in einem Industriegebiet in Grays in der Nähe von London entdeckt worden.Während die Identität der Toten nun festzustehen scheint, bleibt weiterhin die Frage offen, ob der 25-jährige Lastwagenfahrer wusste, dass sich die Menschen in dem weißen Container befanden . Der Mann steht jedenfalls unter Mordverdacht.