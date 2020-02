Leichenfund auf Burgruine Araburg, Polizei ermittelt

Auf der Burgruine Araburg im Bezirk Lilienfeld ist eine leblose Person gefunden worden. Die Todesursache ist noch völlig unklar, die Ermittlungen laufen.

Wie die Tageszeitung "Kurier" berichtet, ist am Samstag auf der Araburg in Kaumberg im Bezirk Lilienfeld eine Leiche gefunden worden.Seit dem Vormittag ist die Polizei bereits vor Ort und ermittelt auf Hochtouren. Die Todesursache ist vorerst noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen.Die Ruine wird derzeit renoviert, deshalb waren auch einige Helfer vor Ort, heißt es in dem Bericht weiter. Dabei entdeckten sie dann auch die Leiche.Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist derzeit nicht bekannt.