Leichtes Erdbeben bei Ternitz registriert

Gegen 2.30 Uhr morgens bebte im Raum um Gloggnitz ganz leicht die Erde. Das Beben wies eine Magnitude von 2,2 auf.

Ein Erdbeben in den frühen Stunden des Freitag meldet die ZAMG. Um 2.24 Uhr mitteleuropäische Zeit ruckelte es nordwestlich von Ternitz. Das Beben wies eine Magnitude von 2,2 auf, wie die ZAMG bekanntgab."Die Erschütterungen wurden im Bereich des Epizentrums (Anm. in 9 Kilometern Tiefe) vereinzelt schwach verspürt", erklären die Seismologen.Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.