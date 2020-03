Leitschienensteher bohrte sich bei Unfall in Lkw

Äußerst glimpflich kam am Freitag ein Lkw-Lenker bei einem schweren Unfall auf der S6-Auffahrt in Maria Schutz (Bezirk Neunkirchen) davon.

Gegen 9:30 Uhr kam es am Freitag auf der Auffahrt zur S6 in Maria Schutz zu einem spektakulären Lkw-Unfall. Ein Sattelzug stürzte bei der Auffahrt um und kam auf der Leitschiene seitlich zu liegen.Dabei bohrte sich ein Leitschienensteher in die Fahrerkabine des Zugfahrzeugs und ragte ins Innere. Der Lenker dürfte dabei riesiges Glück gehabt haben. Denn er blieb nahezu unverletzt und erlitt nur eine Schürfwunde am Ohr.Seitens der alarmierten Feuerwehr wurde die Ladung (Schotter) mit einem Schalengreifer und Kran auf einen Ersatz-Lkw umgeladen. Mit Kranfahrzeugen konnte der Lkw dann zurück auf die Räder gehoben werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.