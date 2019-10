Leitung angebohrt: Arbeiter in Stromkreis

Weil er irrtümlich die Stromzuleitung in einem Mehrparteienhaus angebohrt hatte, geriet ein Arbeiter in den Stromkreis.

Schwerer Unfall auf einer Baustelle in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf): Ein Arbeiter bohrte irrtümlich die Stromzuleitung eines Mehrparteienhauses an, geriet in den Stromkreis und erlitt einen heftigen Stromschlag.Die Feuerwehren Angern und Mannersdorf wurden alarmiert, laut den Florianis konnte der Mann gerettet werden, er musste mit Verbrennungen ins Spital nach Mistelbach transportiert werden.