Leitung beim Vereisen von Obstbäumen gerissen

"Kurzschluss" beim Vereisen der empfindlichen Obstblüten: Eine Stromleitung riss im Raum Krems, Monteure der Netz NÖ behoben den Schaden.

Zu einer echten „Kurzschlussaktion" wurde letzte Nacht leider der Einsatz eines niederösterreichischen Obstbauern: Der Landwirt war im Raum Krems – wie viele Kollegen – damit beschäftigt, seine empfindlichen Obstblüten zu gießen und sie damit in einer Eisschicht vor dem Nachtfrost zu bewahren. Das Ergebnis: Eine wunderschöne Eislandschaft, aber leider auch eine gerissene Stromleitung, die versehentlich „mitgegossen" wurde. Monteure der Netz NÖ reagierten prompt und behoben den Schaden.„Auch wenn nicht alle Fälle so spektakulär sind wie dieser: Unsere Monteure sind wie gewohnt rund um die Uhr im Einsatz für die Versorgungssicherheit unserer Kunden.", so Stefan Zach, Sprecher der Netz NÖ GmbH, einer 100%igen Tochter der EVN.Und weiter: „Wir haben rund 8% weniger Stromverbrauch als im Normalfall. Das liegt zum Teil natürlich an der aktuellen Situation. Aber auch an den rund 40.000 Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern unserer Kunden in Niederösterreich, die an sonnigen Tagen Teile des Eigenverbrauchs abdecken und den Überschuss in unser Netz einspeisen", so Zach.