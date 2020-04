Lena Gercke (32) räkelt sich halbnackt im Bett

Was für ein Anblick! Lena Gercke teilte jetzt einen freizügigen Schnappschuss aus ihrem Schlafzimmer. Das Model zeigte sich in sexy Dessous im Bett.

Selbst in Zeiten der Corona-Quarantäne kommt es für Lena Gercke offenbar nicht infrage, sich gehen zu lassen. Stattdessen überrascht das Model seine Instagram-Fans mit einem pikanten Schnappschuss aus dem Schlafzimmer.Halbnackt räkelt sich die Schwangere in knappen Dessous im Bett und blickt dabei verführerisch in die Kamera. Kein Wunder, dass ihre Follower bei diesem Anblick Schnappatmung bekommen und die 32-Jährige mit Komplimenten überhäufen.Der Spitzen-BH setzt das Schwangerschafts-Dekolleté von Lena so richtig in Szene. Die üppigen Kurven der Bald-Mama sind auf dem Foto nicht zu übersehen. Dass sich die 32-Jährige in ihrem Körper aktuell sehr wohl fühlt, ist aber keine Überraschung.Immer wieder teilte Lena in den vergangenen Wochen Fotos von sich und ihren neuen Mama-Kurven. Das Model ist stolz auf seine Figur - und das sieht man! Auch die Fans sind von dem Bild hin und weg.Innerhalb nur eines Tages wurde das Schlafzimmer-Foto der "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin bereits über 97.000 Mal geliked. Und jede Stunde werden es mehr!