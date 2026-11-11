i Sängerin Lena Meyer-Landrut IMAGO/Panama Pictures Nach zwei Jahren Pause Lena Meyer-Landrut: Erste Anzeichen für Comeback ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut meldet sich nach langer Funkstille auf TikTok – und kündigt eine Rückkehr ins Showbusiness an. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit rund zweieinhalb Jahren ist die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die ESC-Gewinnerin von 2010 hatte sich nach gesundheitlichen Problemen komplett zurückgezogen und weder auf Social Media noch in Interviews ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Jetzt hat die 35-Jährige allerdings ein kleines, aber deutliches Zeichen in Richtung ihrer Fans gesendet. Auf TikTok hatte ein Fan geschrieben: "All I want for Christmas is a Lena Comeback". Die Sängerin antwortete darauf mit den Worten: "Dauert noch ein bisschen <3".

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Wann genau die Rückkehr stattfinden wird, bleibt offen, heißt es auf ESC kompakt. Sicher ist aber: Es wird ein Comeback geben. Das dürften viele Fans als frohe Botschaft empfinden – vor allem angesichts der schwierigen Zeit, die Lena hinter sich hat.

Schwerer Reitunfall und Depressionen

Im Jahr 2023 hatte die Sängerin einen schweren Reitunfall erlitten, bei dem sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hat. Im selben Jahr kämpfte sie zudem gegen einen Depressionsrückfall an. Doch im Sommer 2024 schien es bergauf zu gehen – Lena startete ihre "Loyal to Myself"-Tour.

Ende Juni 2024 musste sie dann jedoch das Konzert in München wegen heftiger krampfartiger Bauch- und Nierenschmerzen absagen. Schließlich brach sie die gesamte Tour ab und erklärte, sie müsse "einfach mal die Reißleine ziehen". Seither war es still um den Popstar.

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Fans hoffen auf baldige Rückkehr

Die Nachricht auf TikTok hat unter Lenas Anhängern für große Freude gesorgt. Viele hatten sich in den vergangenen Monaten Sorgen um die Sängerin gemacht. Mit ihrer kurzen Antwort hat Lena nun zumindest bestätigt: Sie plant tatsächlich ein Comeback – der genaue Zeitpunkt bleibt jedoch vorerst ihr Geheimnis.