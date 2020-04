Lena meldet sich im Stoff-BH auf Instagram zurück

Sexy Anblick für alle Fans von Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin teilte nun einen freizügigen Clip auf Instagram, in dem sie sich im hautengen BH sonnt.

Sängerin Lena Meyer-Landrut hält sich derzeit natürlich ebenfalls vorbildlich an die von der deutschen Regierung beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus.Die 28-Jährige verbringt daher, wie die der Großteil der Deutschen, die meiste Zeit daheim. Davon lässt sich Lena ihre Laune aber noch lange nicht vermiesen.Schon gar nicht, wenn draußen die Sonne scheint und es um die 20 Grad hat. Statt sich auf die Couch zu verziehen, genießt die "Eurovision Song Contest"-Gewinnerin lieber die Sonne vom Balkon aus.Im hautengen Stoff-BH gewährt sie ihren Fans dabei einen freizügigen Einblick. Bei diesem Anblick dürfte nicht nur Lena ganz schön heiß werden.Zwar hat sich die 28-Jährige bereits in der Vergangenheit immer wieder von ihrer sexy Seite gezeigt, in den vergangenen Wochen hat sie sich damit aber etwas zurückgehalten.Lena gönnte sich nämlich eine kleine Auszeit von Instagram und Co., um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Nun meldete sich die deutsche Sängerin endlich wieder zurück.