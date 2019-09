Lena Meyer-Landrut zeigt ihre lange Lockenmähne

Nanu? Was ist denn mit der Sängerin passiert? Eben noch hat sie einen schulterlangen Bob getragen.

Beim "Dreamball", einem Charity-Event in Berlin am Mittwochabend überraschte die 28-Jährige mit einer komplett neuen Frisur.Zu einem schwarzen, schulterfreien Jumpsuit mit glockigen Hosenbeinen trug sie eine lockige Wallemähne. Natürlich ist ihr die nicht über Nacht gewachsen, sondern es wurde mit Extensions nachgeholfen.In ihrer Insta-Story plauderte sie aber aus, dass sie von Natur aus Locken hat: "Hier sind meine Naturlocken. Die zeig ich eigentlich nie". Der Look scheint ihr zu gefallen. Sie gab an, sich wie ein ganz anderer Mensch zu fühlen.