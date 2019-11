Lena zeigt sich oben ohne auf Instagram

Auf einem Instagram-Bild ist Lena Meyer-Landrut in einer innigen Pose mit der Schauspielerin Emilia Schüle zu sehen.

Kritik an Freizügigkeit

Bereits im Sommer erklärte die Sängerin, dass sie immer mehr "Bock" darauf habe, nackt zu sein. Der einfache Grund: "Ich merke immer mehr, wie ich mich in meinem Körper wohlfühle." In den Folgemonaten bewies das die 28-Jährige auch deutlich. Mit freizügigen und knappen Outfits verdrehte sich ihren Fans auf Instagram den Kopf.Nun geht sie noch einen Schritt weiter. Im aktuellen Posting sieht man Lena gemeinsam mit der Schauspielerin Emilia Schüle. Augenscheinlich sind beide auf dem Foto nackt. Dazu schreibt die Sängerin: "Das Bild steht für mich für Frauenpower- sich wohl zu fühlen in seiner Haut."Offenbar möchte sie damit vor allen ihren jungen Fans ein Vorbild sein. Denn sie schreibt weiter: "Du bist du und das ist perfekt".In der Vergangenheit musste Lena auch immer wieder Kritik einstecken, für die Art und Weise wie sie sich auf den Sozialen Netzwerken präsentiert. Ihr Oktoberfest-Outfit war vielen Fans nämlich viel zu heiß.