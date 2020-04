Lenker (18) baute Unfall und beging Fahrerflucht

Samstagfrüh kam ein Pkw ohne Kennzeichen, aber mit Diebesgut im Kofferraum, bei Purgstall von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Der Lenker beging zunächst Fahrerflucht.

Filmreife Chaos-Fahrt gestern bei Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs): Ein 18-jähriger deutscher Staatsbürger fuhr am Samstag gegen 8 Uhr Früh auf der B25 Richtung Wieselburg. Am Auto war kein Kennzeichen montiert.Aus zunächst unklarer Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.Daraufhin stieg der junge Mann aus, machte sich aus dem Staub und beging somit zu Fuß Fahrerflucht. Eine Zeugin hatte jedoch sogleich den Unfall gemeldet. Im Kofferraum des verlassenen Wagens fand die Polizei Hinweise auf den Lenker und mehrere gestohlen gemeldete Kennzeichen. Drei Stunden später stellte sich der Flüchtige, meldete sich in der Polizeiinspektion Wieselburg.Wie festgestellt werden konnte, blieb er beim Aufprall unverletzt. Bei der Untersuchung im Klinikum Scheibbs wurde ein Suchtmittel-Missbrauch festgestellt. Vorläufig wurde ihm der Führerschein entzogen. Eine Anzeige erging an die BH und die Staatsanwaltschaft.