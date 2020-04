Lenker (26) nach erneuter Raserei in Haft

Ein 26-Jähriger geriet wegen Raserei innerhalb weniger Stunden zweimal mit dem Gesetz in Konflikt. Nun sitzt der Wiederholungstäter in Haft.

Am Samstag aus dem Verkehr gezogen

Für einen unbelehrbaren Pkw-Lenker endete eine wiederholte Raserei am Samstag mit der Inhaftierung. Zuvor war der 26-Jährige mit bis zu 130 Stundenkilometern durch mehrere Ortschaften gebrettert. Bei der Festnahme verletzte er einen Polizisten durch einen Tritt leicht.Es war die zweite eklatante Gesetzesübertretung innerhalb weniger Stunden. Bereits am Freitag kam es zu einer Verfolgungsjagd mit den Beamten, an deren Ende die Abnahme des Fahrzeugschlüssels stand. Bei der Kontrolle am Freitag stellten die Beamten in Fügen im Zillertal eine Alkoholisierung beim Lenker fest. Außerdem wurde der übermütige Lenker auf freiem Fuß angezeigt.Doch das hinderte den 26-Jährigen, der nicht über eine gültige Lenkberechtigung verfügt, nicht daran, noch am Freitagabend seinen Pkw mittels Zweitschlüssel erneut in Betrieb zu nehmen. Am Samstag überspannte der Mann den Bogen dann endgültig, sodass die zuständige Staatsanwaltschaft die vorläufige Haft des Mannes anordnete.Zuvor war es zu einer erneuten Verfolgungsjagd gekommen. Dieses Mal auf der Inntalautobahn bei Wiesing (Bezirk Schwaz). Der Lenker konnte erst angehalten werden, als er sich in eine Sackgasse manövrierte. Zunächst versuchte sich der Mann im Fahrzeug einzusperren. Als die Beamten die Festnahme dann durchsetzten leistete der Verkehrssünder Widerstand und trat einen Beamten.