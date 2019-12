Lenker (39) raste mit 165 km/h durch Baustelle

Auf einen Lenker aus Oberösterreich wartet unliebsame Post: Eine Zivilstreife der Polizei erwischte den 39-Jährigen bei einer Harakiri-Fahrt auf der A1.

Am Samstagnachmittag machte ein Lenker (39) die Westautobahn Richtung Linz zu seiner persönlichen Rennstrecke. Dabei überholte er rechts, drängelte und fuhr viel zu schnell. Allerdings rauschte er dabei gegen 14:20 Uhr bei Zeillern (Bezirk Amstetten) auch rechts an einer Zivilstreife der Polizei vorbei.Aufgrund der sehr aggressiven Fahrweise fuhren die Beamten im gleichbleibenden Abstand nach und dokumentierten die Geschwindigkeit mit einem geeichten Messgerät. Den Vogel schoss der 39-Jährige dann im folgenden Baustellenbereich ab.Er bretterte mit 165 km/h durch die 80er-Strecke. Der Raser wird wegen mehrfacher Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, rechts überholen, und der Geschwindigkeitsüberschreitung an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt. Seinen Führerschein ist er wohl bald los.