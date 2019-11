Lenker bei mehrfachem Überschlag schwer verletzt

In Maria Dreieichen (Bezirk Horn) kam am Montag ein Lenker von der LB2 ab, überschlug sich und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Heftiger Unfall am Montagmorgen in Maria Dreieichen: Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Lenker mit seinem Auto von der Waldviertler Straße ab und dürfte sich dann gleich mehrmals überschlagen haben, ehe das Auto im Acker zum Stillstand kam.Zunächst wurde angenommen, dass der Mann im Auto eingeklemmt war, vor Ort stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass dieser aufgrund von massiven Schmerzen das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte.Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit Hilfe einer Schaufeltrage aus dem Auto befreit und mit anschließender notärztlicher Begleitung ins Horner Krankenhaus eingeliefert.Die Bergung des völlig demolierten Fahrzeugs übernahm die Feuerwehr mit dem Kranfahrzeug. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei gelotst, es entstand keine gröbere Beeinträchtigung des Frühverkehrs.