Lenker bei schwerem Unfall beinahe gepfählt

Mit mehreren Holzlatten im Auto baute ein Lenker bei Neumarkt (Bezirk Melk) einen schweren Unfall. Der Mann kam dabei äußerst glimpflich davon.

In der Nacht auf Sonntag kam ein Lenker auf der B1 zwischen Kemmelbach und Neumarkt mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam in Folge mit dem Dach voraus an mehreren Bäumen zu liegen.Der Lenker hatte dabei ziemliches Glück, er blieb nahezu unverletzt. Dabei wäre der Mann beinahe gepfählt worden. Im Wagen mitgeführte Holzlatten durchbohrten die Windschutzscheibe und ragten in den vorderen Teil der Fahrgastzelle.Lediglich zur Kontrolle wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von den eingesetzten Feuerwehren geborgen.