08.11.2019 20:00 Lenker blieb mit Auto auf Fußgängerbrücke hängen

Geht nicht? Gibt's nicht. Bild: FF Ybbs

Kurioser Unfall am Freitag in Ybbs: Ein Lenker dürfte sich verfahren haben, wollte dann über eine Fußgängerbrücke weiter – das klappte nicht so ganz.