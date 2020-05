Lenker erhält wegen desolaten Pkw 25 Anzeigen

Ein nicht verkehrstüchtiges Fahrzeug wurden zum Ausgangspunkt zweier Amtshandlungen binnen von 24 Stunden. Der Lenker wurde mehrfach angezeigt.

Bereits am Freitag waren zwei Beamte der Wiener Polizei in einen kuriosen Einsatz verwickelt. Sie zogen in der Palmgasse im 15. Bezirk einen Pkw aus dem Verkehr, bei dem schwere Mängel festgestellt wurden. Zu diesen Mängeln zählten u.a. eine fehlende Heckscheibe, ein gebrochenes Scheinwerferglas, eine nicht genehmigte Rad/Reifen-Kombinationen, fehlende Ausrüstungsgegenstände sowie eine abgelaufene Begutachtungsplakette.Wegen akuter Gefahr in Verzug wurden dem 39-jährigen Lenker an Ort und Stelle sowohl der Zulassungsschein, als auch die Kennzeichen des Pkw abgenommen. Es erfolgten etliche Anzeigen gegen den Lenker (39) und den Zulassungsbesitzer. Als die beiden Beamten am Samstag in der Freizeit das Fahrzeug erneut fahrend wahrnehmen konnten, stellten sie sich in den Dienst und hielten es in einer Parkgarage am Neubaugürtel an.Es war auch erneut derselbe Lenker mit dem nicht verwendbaren Auto gefahren, allerdings waren dieses Mal andere Kennzeichen montiert. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen von einem anderen Auto desselben Zulassungsbesitzers stammen. Insgesamt wurden 25 verkehrspolizeiliche Anzeigen verfasst.