Vor 1 ' Lenker fährt mit dem Auto durch Bim-Tunnel

Das Auto folgte "brav" der Bim. Bild: Kein Anbieter/Leserreporter/Andrej Sisakovic

Hoppala! Da schauten die Menschen an der Haltstelle nicht schlecht, als aus dem Bim-Tunnel beim Musiktheater statt der Straßenbahn ein Auto kam.

Linz, am Dienstag, zur Mittagszeit! An der Haltestelle Hauptbahnhof warteten Fahrgäste auf die Bim. Doch statt der Straßenbahn fuhr plötzlich ein Auto vorbei. Es folgten ungläubige Blicke der Menschen.



Das Auto – am Steuer ein älterer Mann aus Linz – fuhr weiter, brav hinter einer Straßenbahn nach, verließ am Bulgariplatz schließlich den Tunnel.



Dort wartet schon die Polizei, die dem zu dem Zeitpunkt sichtlich verwirrten Mann half.



Ein "Heute"-Leserreporter fotografierte die unglaublichen Szenen.



(gs)