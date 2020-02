Lenker flippt bei Kontrolle aus und tritt Polizisten

Ein Autofahrer wurde in Wien nach der Attacke auf einen Polizisten festgenommen. Ein weiterer, bereits festgenommener Mann, ging auch auf einen Beamten los.

Gleich zwei Widerstände gegen die Staatsgewalt mit verletzten Polizisten ereigneten sich am Dienstag in Wien, einmal in Brigittenau, einmal in Simmering. In Simmering führte die Polizei kurz nach 8 Uhr eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle in der Hellwagstraße durch. Dabei rastete ein 20-jähriger Österreicher aus, trat einen Beamten und verletzte ihn am Bein.Der 20-Jährige verhielt sich laut Polizei auch weiter äußerst aggressiv und wurde schließlich festgenommen. "Auf Grund der heftigen Gegenwehr musste Körperkraft angewendet werden", heißt es von der Polizei. Der Amtsarzt stellte bei dem Mann eine Suchtgiftbeeinträchtigung fest, somit wurde ihm auch der Führerschein abgenommen.Ein weiterer Angriff auf einen Polizisten erfolgte kurz nach 22 Uhr in der Sedlitzkygasse in Wien-Simmering. Dort versetzte ein 38-jähriger bosnischer Staatsangehöriger einem Polizeibeamten im Arrestbereich der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse einen Kopfstoß.Die Beamten waren zuvor wegen des alkoholisierten Mannes zu einer Tankstelle gerufen worden, wo er wegen aggressiven Verhaltens festgenommen worden war. Beide Polizeibeamte konnten ihren Dienst weiter fortsetzen.