Fußgänger "zu langsam", Autofahrer zückte Messer

In Linz tickte ein Autolenker aus, schlug einem 27-Jährigen ins Gesicht und versuchte ihn mit dem Messer zu attackieren. (Symbolbild).

Mitten in Linz zuckte ein Autofahrer plötzlich aus. Weil ihm zwei Fußgänger (30,27) offenbar zu langsam über die Straße gingen, rastete der 63-Jährige aus.

Angreifer an Wohnadresse ausgeforscht

Ein 30 und ein 27-jähriger Linzer querten Montagabend die Hamerlingstraße in Linz. Der 63-jährige Pkw-Lenker (ebenfalls aus Linz) blieb stehen. Es kommt zum Wortwechsel – laut Polizei dürfte sich der Autolenker offenbar geärgert haben, weil ihm die beiden zu langsam gegangen waren.Dann eskalierte die Situation. Der Autolenker schlug dem 27-Jährigen zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Fußgänger schlug daraufhin zurück. Plötzlich zückte der 63-Jährige ein Messer, versuchte auf den 27-Jährigen einzustechen.Doch dieser konnte den Angriff abwehren, versuchte dann wegzulaufen. Der 63-Jährige lief ihm zunächst nach, wurde aber vom 30-Jährigen daran gehindert. Der 30-Jährige warf eine Tasche in Richtung des Angreifers, woraufhin der 27-Jährige seinen Angreifer trat und dieser stürzte.Eine Rangelei folgte, bei der der 63-Jährige das Messer fallen ließ und anschließend davonfuhr.Der Lenker konnte später an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen werden.