Nach Anzeige fuhr Lenker (23) fast Polizisten nieder

Weil ein Autofahrer nach einer Fahrzeugkontrolle angezeigt werden sollte, tickte dieser aus. Ein Beamter konnte sich durch einen Sprung zur Seite gerade noch davor retten angefahren zu werden.

Zwei Polizisten wurden am Montagnachmittag am Stadtplatz in Vöcklabruck auf einen 23-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Vöcklabruck aufmerksam.Was sofort ins Auge stach: die hintere Stoßstange des Pkw war mit einem Spanngurt provisorisch fixiert. Bei dem jungen Lenker wurde deshalb eine Fahrzeugkontrolle gemacht. Dann wurde dem Lenker gesagt, dass er wegen des technischen Mangels bei der Behörde angezeigt werde.Daraufhin tickte der 23-Jährige aus. Er startete den Wagen, ließ den Motor aufheulen und fuhr erst zurück und dann wieder nach vor. Ein Beamter konnte sich zwei Mal nur durch einen Sprung zur Seite retten.Dann versuchte der 23-Jährige zwischen einem Hydranten und einem geparkten Auto durch zu fahren. Dabei kollidierte er allerdings mit dem Auto und blieb stehen.Die Beamten konnten den Mann aus dem Fahrzeug ziehen und festnehmen. Bei den Ersterhebungen durch Polizisten der PI Vöcklabruck wurde bei dem 23-Jährigen eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.Wenig später wurde noch bekannt, dass der Mann am selben Tag bereits einen Tankbetrug sowie einen Ladendiebstahl begangen hatte. Der Mann wird sowohl bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck als auch bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.