Lenker nach schwerem Unfall auf A1 verstorben

Aus unbekannter Ursache kam ein Pkw mit zwei Personen am Sonntagabend von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen.

Auf der A1 zwischen Melk und Pöchlarn war ein mit zwei Personen besetzter Pkw aus Oberösterreich am Sonntagabend aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen Der Wagen streifte einen Stromkasten, fuhr auf die Böschung auf und überschlug sich mehrmals, ehe er in einem Wassergraben auf dem Dach zum Liegen kam. Ersthelfer löschten einen Brand am Fahrzeug mit mehreren Handfeuerlöschern.Der Lenker wurde zunächst noch mit dem Rettungsauto ins Spital gebracht. Dort starb er aber im Laufe des Abends an seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik St. Pölten geflogen.Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde das völlig demolierte Wrack geborgen und von der Westautobahn verbracht. Der Einsatz konnte nach rund 2 Stunden beendet werden. Die Unfallursache wird von der Polizei erhoben. Im Abendverkehr kam es zu einem rund 10 kilometerlangen Rückstau.