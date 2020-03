Lenker ohne Führerschein überschlug sich mit Polo

Nach einem heftigen Unfall in Maiersch (Bezirk Horn) hatte neben Feuerwehr auch die Polizei einiges zu tun.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr aus Maiersch zu einer Fahrzeugbergung auf die L8042 alarmiert. Ein Fahrzeuglenker war mit seinem VW von der Strasse abgekommen, überschlug sich und kam den Rädern im Acker zum Stillstand.Der Lenker schaffte es selbst aus dem Auto, verweigerte zunächst auch Hilfe von der alarmierten Rettung, ließ sich dann aber noch behandeln. Das Erscheinen der Polizei brachte dann Licht in das merkwürdige Verhalten des jungen Mannes.Er war ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs, ihm droht nun eine empfindliche Strafe. Nach Begutachtung durch die Sanitäter wurde der Unfalllenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Horn eingeliefert. Die Feuerwehr barg den Wagen.