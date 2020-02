Lenker "parkte" Auto in Krems auf Leitschiene

In Krems schaffte es ein Lenker, mit seinem Auto auf die Leitschiene aufzufahren, wo der Wagen dann absurder Weise zum Stillstand kam.

"Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts?!", so oder so ähnlich dürften sich wohl die letzten Sekunden vor dem ungewöhnlichen Unfall am Dienstag in Krems an der Donau auf der B37 abgespielt haben. Schlussendlich entschied sich der Lenker unfreiwillig für die goldene Mitte, die in einen absurden Balanceakt ausartete.Die Feuerwehr musste zur Fahrzeugbergung ausrücken, der Lenker konnte bis zu deren Eintreffen mit Hilfe von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern selbstständig das Fahrzeug verlassen. Das Auto ließ sich auch von dieser Gewichtsverlagerung nicht beeindrucken, blieb auf der Leitschiene stehen.Mit Hilfe des Ladekrans wurde das Fahrzeug dann von den Florianis von der Leitschiene gehoben. Der unverletzte Lenker konnte anschließend sogar selbständig die Fahrt zur Kontrolle in eine Werkstätte fortsetzten.