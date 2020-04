Lenker raste mit 160 km/h durch Schwechat

In NÖ verzeichnet die Polizei aktuell viel weniger Verkehr, der prozentuelle der Anteil der Raser stieg dafür. Nicht nur in Schwechat hagelte es am Samstag Anzeigen.

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich führten am Samstag an mehreren Standorten in Niederösterreich Radarmessungen durch. Auf der B 10 im Gemeindegebiet von Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurden dabei am frühen Nachmittag 736 Fahrzeuge geblitzt. 76 Fahrzeuglenker waren teilweise viel zu schnell.Bei vier Fahrzeuglenkern, der schnellste war mit 160 km/h anstatt der erlaubten 70km/h unterwegs, wird demnächst nicht nur unliebsame Post ins Haus flattern sondern auch der Führerschein weg sein.Bereits eine Stunden zuvor hatte die Polizei in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) konnten auf der B 45 ebenfalls kontrolliert. 629 Fahrzeuge wurden gemessen. Hierbei waren insgesamt 104 Fahrzeuglenker schneller als mit den erlaubten 30 km/h unterwegs. Bei einem dritten Standort im Ortsgebiet von Maria Roggendor (Bezirk Hollabrunn) waren von 213 Fahrzeugen insgesamt zu schnell.Generell sei laut Polizei zu beobachten, dass das Verkehrsaufkommen zwar teilweise stark zurückgegangen, jedoch der prozentuelle Anteil an Übertretungen stark gestiegen ist. Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich wird erneut darauf hingewiesen, dass die Straßen aufgrund der Covid19-Situation nicht zum rechtsfreien Raum geworden sind und weiterhin Kontrollen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durchgeführt werden.