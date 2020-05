Lenker schläft am Steuer ein und kracht in Anhänger

Am Samstagmorgen kam es auf der A3 zu einem schweren Unfall mit einem Verletzten. Sekundenschlaf dürfte die Ursache gewesen sein.

Kurz vor 5 Uhr kam es am Samstag auf der A3 zwischen Ebreichsdorf-West und Pottendorf in Fahrtrichtung Eisenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Grundwehrdiener dürfte nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen sein und prallte mit seinem Auto in den Anhänger eines vor ihm fahrenden Autotransporters.Dabei wurde der Anhänger des Autotransporters vom Fahrzeug gerissen und auch die Fahrzeuge am Anhänger beschädigt. Der Pkw des Grundwehrdiers kam schwer beschädigt, gegen die Fahrtrichtung, am ersten Fahrstreifen zum Stillstand.Während der Lenker des Autotransporters unverletzt blieb, wurde der Grundwehrdiener unbestimmten Grades verletzt. Er wurde von Sanitätern des ASB Ebreichsdorf versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Baden gebracht.Die alarmierte Feuerwehr Ebreichsdorf musste den Pkw mittels Kran bergen und ausgelaufene Betriebsmittel binden. Weiters musste die Fahrbahn gereinigt werden und der beschädigte Anhänger abgeschleppt werden. Dieser wurde gesichert auf einem Parkplatz abgestellt.