Lenker stirbt am Steuer, Auto rast in Hausmauer

Ein 61-jähriger Autolenker verstarb Montagabend in Kapfenberg nach einem medizinischen Notfall. Sein Auto prallte danach gegen eine Hausmauer.

Kurz vor 20:30 Uhr fuhr der 61-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Wagen auf der Leobener Straße (B116) in Richtung Mürzzuschlag. Dabei dürfte er plötzlich einen Herzinfarkt erlitten haben, woraufhin er bei Straßenkilometer 5,2 links von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen die Hausmauer eines Wohnhauses prallte.Zeugen holten den leblosen 61-Jährigen aus dem Fahrzeug und begannen unverzüglich mit der Reanimation, welche in der Folge vom alarmierten Notarzt fortgesetzt wurde.Der 61-Jährige starb jedoch noch an der Unfallstelle, vermutlich an den Folgen eines plötzlichen Herztodes. Offensichtlich schwere Verletzungen konnten bei ihm nicht festgestellt werden. Weitere Personen wurden bei der Kollision nicht gefährdet oder verletzt.