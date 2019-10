Lenker stirbt während der Fahrt, landet in Böschung

Zu einem tragischen Vorfall kam es am Dienstvormittag in Waidhofen an der Thaya. Ein Lenker erlitt einen medizinischen Notfall. Jede Hilfe kam zu spät.

Alarmierung erst am Nachmittag

Am Dienstag erlitt der Lenker eines Pkw offenbar einen medizinischen Notfall, als er hinterm Steuer saß. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in Straßengraben. Erst Stunden später wurden Einsatzkräfte informiert. Für den Fahrzeuglenker kam somit jede Hilfe zu spät.Um 15:48 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einem Einsatz neben der Bundesstraße 36 auf Höhe des Fernheizwerkes alarmiert. Laut Anzeigerin wurde eine leblose Person in einem in einer Wiese stehenden Fahrzeug aufgefunden.Der Lenker eines Dacia Duster war offenbar vormittags auf der Bundesstraße 36 von Waidhofen kommend in Richtung Thaya unterwegs. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, kam er mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam in einer Wiese zum Stillstand. Da dieser Vorfall aber von keinem anderem Verkehrsteilnehmer beobachtet wurde und auch das Fahrzeug keine sichtbaren Beschädigungen aufwies, blieb dieser Unfall bis nachmittags unentdeckt.Gegen 15:45 Uhr erreichte ein Notruf die Landeswarnzentrale und die Feuerwehr Waidhofen/Thaya wurde zum Einsatz alarmiert. Ersten Angaben nach befand sich eine leblose Person in einem Fahrzeug - nähere Umstände waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Polizeibeamte und Notarzt bereits vor Ort. Der Lenker war vermutlich aufgrund gesundheitlicher Gründe noch im Fahrzeug verstorben. Nachdem der Notarzt und in Folge der Gemeindearzt die Arbeiten abgeschlossen hatten, unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die städtische Bestattung beim Bergen der Person. Anschließend wurde der Dacia Duster mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeuges geborgen und von der Einsatzstelle abtransportiert.