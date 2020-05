Lenker suchte Flasche, fuhr Frau an Schutzweg an

Weil er eine Trinkflasche im Bodenbereich der Beifahrerseite suchte, bemerkte ein Pkw-Lenker am Donnerstag nicht, dass sich eine Frau am Zebrastreifen befand.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Passantin ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Wien-Hernals. Ein Pkw-Lenker befuhr mit seinem Fahrzug die Neuwaldegger Straße stadteinwärts. Einer kurzen Unachtsamkeit war es geschuldet, dass es in weiterer Folge zum Zusammenprall mit einer Fußgängerin kam.Diese befand sich auf dem Schutzweg, als es zum Crash kam. Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug die Frau frontal erfasste und sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Dabei erlitt die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen, die von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden mussten.Als Unfallursache gab der Lenker des Pkw an, dass er nach einer Trinkflasche im Fußbereich der Beifahrerseite gegriffen habe und dadurch die Frau am Schutzweg übersehen habe. Laut Auskunft des Spitals schwebt die Frau nicht in Lebensgefahr. Der Lenker wurde angezeigt.