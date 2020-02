Lenker transportiere Sofa auf Pkw-Dach durch Wien

Was nicht passt, wird passend gemacht. Oder so irgendwie. Das dachte sich zumindest der Lenker eines schwarzen VW, der ganz unkonventionell eine Couch transportierte.

Wer keinen Anhänger hat, der muss sich anders zu helfen wissen. Kurzerhand befestigte ein VW-Lenker nämlich eine sperrige Couch auf das Dacht seines Autos und transportierte sie durch Wien.Ein ""-Leserreporter entdeckte diese ungewöhnliche Szene am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr in der Rötzergasse in Wien-Hernals und machte gleich ein Foto davon. Denn solche Transporte sind nicht immer ganz ungefährlich, "Heute" berichtete Wohin der Pkw-Lenker die Couch transportierte, konnte der Leserreporter aber nicht sagen.