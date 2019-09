Lenkerin (43) hatte zu Mittag 3,2 Promille intus

Weil sie in Schlangenlinien unterwegs war, wurde sie in Eggelsberg von einer Polizeistreife gestoppt. Ein Alkotest ergab 3,2 Promille. Und das um 13 Uhr.

Ordentlich getankt hatte eine Lenkerin aus dem Innviertel. Gegen 13 Uhr am Mittwochmittag war die 43-Jährige in Eggelsberg (Bez. Braunau) auf der Lamprechtshausener Bundesstraße B 156 in Schlangenlinien unterwegs.Polizisten einer zufällig vorbeifahrenden Streife war die Frau sofort aufgefallen. Beim nächsten Parkplatz musste die Frau anhalten.Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht. Ein Alko-Test ergab 3,2 (!) Promille. Und das zu Mittag.Ob die Alko-Lenkerin die ganze Nacht zuvor durchgefeiert oder sich den Rausch am Vormittag angetrunken hat, ist nicht bekannt. Fakt ist auf jeden Fall: Der 43-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.