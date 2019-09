Lenkerin (66) bei Frontalcrash ohne Chance

Eine Tote (66) und eine Schwerverletzte (68) – so lautet die traurige Bilanz eines Frontal-Zusammenstoßes am Samstag auf der B1 bei Asten.

Mit Hubschrauber ins Spital

Die Ältere der beiden Lenkerinnen war am Nachtmittag gegen 15.30 Uhr auf der B1 in Richtung St. Florian (Bez. Linz-Land) unterwegs, als sich der schreckliche Unfall ereignete.Im Gemeindegebiet von Asten hatte sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, geriet auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 66-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Frontal-Crash.Die jüngere Lenkerin wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.Der Notarzthubschrauber flog die andere Unfall-Beteiligte ins Universitätsklinikum nach Linz. Auch ihr Zustand ist kritisch. DIe Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.Die B1 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei richteten eine örtliche Umleitung ein.