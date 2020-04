Lenkerin bei Überschlag in steiler Wiese verletzt

In Ödhofen (Bezirk Wr. Neustadt-Land) kam es am Samstagabend zu einem spektakulären Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde.

Am Samstagabend wurden die Feuerwehren Bad Schönau und Krumbach zu einem Unfall mit eingeklemmter Person nach Ödhöfen alarmiert. Eine Lenkerin war am Ödhöfener Berg aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in eine abfallende Wiese überschlagen.Das Auto kam in Folge auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte war die Frau bereits von einem Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden. Sie wurde nach medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von den beiden alarmierten Feuerwehren auf die Räder gestellt, aus der Wiese geborgen und gesichert abgestellt. Der Einsatz konnte nach rund 1,5 Stunden beendet werden.