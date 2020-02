Lenkerin krachte durch Hecke in Garten

Jeden Menge Sachschaden und eine verletzte Lenkerin brachte ein schwerer Unfall am Samstag in Neunkirchen.

Überraschenden Besuch bekamen Hausbesitzer am Samstagnachmittag in der Neunkirchner Sportplatzgasse: Eine Lenkerin kam aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Gartenhecke und stand in Folge auf dem Betonsockel im Garten.Da sich der Einsatzort in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses und der Rot Kreuz Bezirksstelle befand, waren die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort. Die Frau befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt.Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie schonend aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. In weiterer Folge wurde die Verletzte ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Unfallfahrzeug von der Feuerwehr geborgen. Durch den Unfall wurde auch ein geparktes Auto beschädigt.