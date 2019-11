Frau (55) kracht mit Luxus-BMW in Tierhandlung

Schon wieder! In Brunn am Gebirge krachte am Mittwoch eine Frau mit ihrem Auto in ein Geschäft. Diesmal erwischte es eine Tierhandlung.

Erst am Montag donnerte eine Lenkerin mit ihrem Audi in ein "Dänisches Bettenlager" in Gänserndorf ( mehr dazu hier ), am Mittwoch kam es in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) zu einem ganz ähnlichen Unfall.Die 55-jährige Lenkerin eines silbernen Luxus-BMW krachte am Nachmittag in eine Tierhandlung im Osten der Shopping City. Da die Fassade nur aus Alu und Glas bestand, kam das Auto erst im Inneren des Geschäftslokals zu stehen.Verletzt wurden weder die Lenkerin noch Kunden oder Bedienstete des Zoofachgeschäftes. Der Alkotest bei der Frau verlief negativ. Sie gab gegenüber der Polizei an, ein Problem mit dem Gaspedal gehabt zu haben.Nach der Unfallaufnahme durch die Exekutive und die präventive Untersuchung der Unfalllenkerin durch das Rotes Kreuz wurde das Fahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge geborgen, die Fassade gesichert und im Anschluss wieder provisorisch verschlossen.