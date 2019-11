25.11.2019 21:16 Pkw krachte in Auslage von Shop in Gänserndorf

Auto landete in Gänserndorf in der Auslage von Shop. Bild: Leserreporter

Spektakulärer Unfall am Montagnachmittag in Gänserndorf: Aus noch ungeklärter Ursache landete ein Pkw in einem Geschäft des "Dänischen Bettenlagers".