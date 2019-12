Lenkerin schoss Moped mit zwei Burschen (15) ab

Heftiger Unfall am Sonntagabend in Purgstall: Ein Moped mit zwei 15-Jährigen wurde von einem Auto erfasst, einer der beiden Burschen schwer verletzt.

Mit seinem gleichaltrigen Freund am Sozius war ein 15-Jähriger am Sonntag auf der B25 von Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) in Richtung Wieselburg unterwegs. Gegen 18:50 Uhr kam es dabei, noch im Gemeindegebiet von Purgstall, zu einem folgenschweren Unfall.Eine 20-jährige Frau bog bei der Kreuzung mit der Siedlungsstraße-Heidegrund nach links und dürfte dabei das entgegenkommende Mofa übersehen haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 15-jährige Lenker schwer verletzt wurde.Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Der 15-jährige Mitfahrer erlitt Verletzungen leichten Grades und wurde von der Rettung in das Landesklinikum Scheibbs geführt.