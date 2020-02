17.02.2020 12:24 Lenker überschlägt sich mit Kleintransporter

Das Auto blieb seitlich liegen. Bild: FF Strasshof an der Nordbahn

Heftiger Unfall am Montagmorgen in Deutsch-Wagram: Ein Lenker kam mit dem Auto von der B8 ab, überschlug sich in der angrenzenden Wiese.