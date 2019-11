21.11.2019 15:19 Lenkerin verfehlte Einfahrt zu Tullner Tiefgarage

Das Auto steckte in der Wand fest. Bild: Feuerwehr der Stadt Tulln

Kurioser Unfall am Donnerstag zu Mittag in Tulln am Hauptplatz: Eine Lenkerin krachte bei der Einfahrt bzw. Ausfahrt zur Tiefgarage gegen die Wand.